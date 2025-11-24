Parco di Monza: una persona morta nel fiume nella Valle dei Sospiri

Saranno gli accertamenti di Squadra Mobile, Polizia Scientifica e volanti intervenute in viale Valle dei Sospiri a chiarire i contorni di quanto avvenuto nel parco di Monza nel pomeriggio di lunedì 24 novembre.

Un mezzo Saf nel Parco di Monza

Parco di Monza: una persona nel fiume nella Valle dei Sospiri, constatato il decesso

Intorno alle 15 è scattato l’allarme per una segnalazione di una persone nel fiume: un uomo di età stimata tra 70 e 80 anni, secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), era in acqua del Lambro; i soccorsi ne hanno constatato il decesso.

Si sono occupati del recupero squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza che hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per effettuare l’intervento. La salma è stata affidata alle autorità competenti per i rilievi del caso. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’APS (Autopompa Serbatoio), un carro SAF e l’autoscala della sede centrale di Monza.

Al momento dell’allarme non era noto da quanto tempo l’uomo fosse nel fiume. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica.