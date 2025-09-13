I carabinieri della compagnia di Seregno, nella serata di martedì 9 settembre, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree boschive del Parco delle Groane e nei comuni adiacenti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti e situazioni di degrado. Nel corso dell’attività, che ha interessato i comuni di Lentate sul Seveso e Misinto, sono stati controllati oltre 30 veicoli e identificate circa 40 persone.

Carabinieri: controlli anche a Lentate sul Seveso e Misinto

Un 26enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di un bastone in legno della lunghezza di circa 50 centimetri. L’oggetto è stato posto sotto sequestro. I militari hanno inoltre segnalato alla prefettura sei soggetti per violazioni amministrative, tra cui il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e casi di ubriachezza molesta. A Lentate sul Seveso, un 52enne del luogo è stato trovato in possesso di una dose di droga sintetica. A Misinto, due uomini residenti a Cermenate, rispettivamente di 55 e 37 anni, sono stati trovati con piccole quantità di cocaina, eroina e hashish. Per ubriachezza molesta sono stati segnalati un 55enne di Seveso, un 23enne di Lentate sul Seveso e un 47enne tunisino, senza fissa dimora.

Carabinieri: ribadito l’impegno in chiave di prevenzione

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione attivati dall’Arma dei carabinieri nei centri urbani e nelle aree prossime al Parco delle Groane, finalizzati al contrasto della microcriminalità e alla tutela della sicurezza dei cittadini.