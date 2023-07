Parcheggi a pagamento a Monza: Turato vs Piffer martedì in diretta con il Cittadino

Nuovi parcheggi a pagamento a Monza nel centro storico a partire dall’1 agosto. La grande novità per la città, annunciata un paio di settimane fa dal sindaco, è al centro dell’appuntamento della WebTV del CittadinoMB in programma martedì 18 luglio alle 18 in diretta su Facebook e Youtube.

Parcheggi a pagamento a Monza: il dibattito moderato dal direttore

Di fronte l’assessore alla Mobilità Giada Turato e il consigliere di minoranza Paolo Piffer (CivicaMente). Il dibattito è moderato dal direttore Cristiano Puglisi.

I due ospiti faranno chiarezza sul provvedimento annunciato dalla Giunta Pilotto e sui dubbi nati in queste settimane. I lettori avranno la possibilità di commentare e porre eventuali domande. Una selezione di queste verrano sottposte agli ospiti.