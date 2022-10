Paderno Dugnano: il leghista Rienzo in volo come Di Maio (e Baby)

Il consigliere comunale della Lega Francesco Rienzo ha guidato la delegazione di Paderno Dugnano nella manifestazione contro la chiusura della Milano-Limbiate ed è stato il relatore della mozione sulla sicurezza al Villaggio Ambrosiano.

Nello scorso fine settimana si è preso qualche giorno di relax in un weekend a Napoli. Dove, nel famoso ristorante Trattoria da Nennella ai Quartieri Spagnoli, si è reso protagonista di un simpatico siparietto, complici gli amici partenopei che lo accompagnavano. E così il consigliere Rienzo è stato issato in alto come l’ormai ex ministro Luigi Di Maio, che a sua volta durante la campagna elettorale aveva voluto imitare la famosa scena del film Dirty Dancing.

Rienzo in volo alla Nennella, “beneaugurante”

Il video del volo alla Baby e alla Di Maio

«I miei amici mi hanno voluto fare una sorpresa. Mi è sembrata una cosa simpatica e mi sono adattato volentieri a rifare la scena del “volo” del film. Posso dire che è stato un tributo a un gesto beneaugurante, visto che con quel volo ci siamo liberati di un pessimo ministro degli Esteri». Nel corso della serata Rienzo ha quindi accettato di essere sollevato e portato in alto dai camerieri del famosissimo ristorante del centro di Napoli. I padernesi che hanno visto le immagini di questa performance si sono sicuramente stupiti, per la serietà con cui sono abituati a vedere il giovane consigliere in consiglio comunale.

Il leghista Rienzo e l’altro Di Maio

E molti concittadini hanno fatto il collegamento con l’altro Di Maio, Giovanni, il vice sindaco di Paderno, omonimo del più noto ministro. E non solo per l’omonimia, ma anche perché Rienzo iniziò la sua esperienza in consiglio comunale proprio tra le file della lista civica dell’attuale vice sindaco Giovanni Di Maio. E dalla di lui lista civica se ne andò con non poco clamore, e anche con qualche polemica e screzi tra i due.

Riecheggiati durante alcune sedute del consiglio dello scorcio finale dell’amministrazione Alparone. Tornato a Paderno, Rienzo ha avuto modo di reimmergersi subito nella vita politica locale. Commentando l’apertura del sindaco di Milano Giuseppe Sala a valutare una riattivazione del tram Milano-Limbiate: «Sala non è credibile – ha commentato – Altrimenti avrebbe fatto di tutto per non fermare i tram. È solo fumo negli occhi».