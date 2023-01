Ospedale San Gerardo di Monza: premiato l’Ufficio stampa

È stato attribuito al San Gerardo e alla responsabile dell’ufficio stampa, Veronica Todaro, il premio “Ufficio Stampa d’eccellenza”, prestigioso riconoscimento del Gruppo giornalisti Uffici stampa Lombardia.

«Efficacia e competenza, ma soprattutto la capacità di unire la professionalità giornalistica con l’attenzione agli interessi delle organizzazioni – spiega Assunta Currà, Presidente del GUS Lombardia e nazionale – sono i criteri che hanno determinato anche quest’anno il conferimento del nostro Premio».

Ospedale San Gerardo: la soddisfazione del direttore generale Silvano Casazza

La premiazione si è svolta lunedì pomeriggio presso la sala “Giorno del ricordo” di palazzo Pirelli. «Sono molto contento del riconoscimento attribuito al nostro Ufficio Stampa, in particolare alla dottoressa Veronica Todaro, che ne è la responsabile – sottolinea Silvano Casazza, direttore generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – L’Ufficio Stampa in quest’ultimo anno soprattutto, ha avuto il compito ed anche l’onore di accompagnare il San Gerardo nella sua evoluzione in Irccs avvenuta a fine anno 2022 con il riconoscimento di questa qualifica da parte del Ministero».