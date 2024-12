Ospedale di Monza: la pet therapy col dottor Popper, labrador di cinque anni

Si chiama Popper, il bellissimo labrador nero di cinque anni (con un’esperienza di quattro anni nell’ambito della pet therapy) che da qualche settimana è entrato a fare parte dell’organizzazione della Fondazione Irccs San Gerado dei Tintori. È lui il “dottore” a quattro zampe che con la sua guida Daria Da Col di Dog4Life Ets è entrato nei reparti di oncologia e nefrologia, nelle camere di degenza e negli uffici degli operatori sanitari. E durante la presentazione si è seduto nientemeno che sulla sedia occupata solitamente dal presidente Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati, anch’egli possessore felice di due cani.

La pet therapy, avviata in collaborazione con Ats e il coinvolgimento di Lilt Milano Monza e Brianza (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e Associazione Don Giulio Farina, non è un momento di gioco o di distrazione, ma un progetto che ha un valore scientifico, i cui dati saranno raccolti in uno studio clinico in sinergia con la struttura di Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

«Un sogno che si avvera – non esita a definirlo Diego Cortinovis, direttore della struttura complessa di oncologia – L’oncologia medica non presenta solo delle sfide per quanto riguarda la ricerca farmacologica ma anche per l’aspetto legato alla qualità della vita nel processo di sviluppo della patologia. L’unione di questi due fattori si sintetizza in questo programma nel quale il concetto di cura prevede una visione olistica. Prendersi cura di questo aspetto genera salute. In quest’ottica la pet therapy viene integrata nel piano di cura della persona».

Ospedale di Monza: la pet therapy col dottor Popper, progetto scientifico con rigido protocollo

Il progetto segue un rigido protocollo sanitario: «Il supporto del dipartimento veterinario dell’Ats Brianza è stato fondamentale – specifica la responsabile dell’area dipartimentale Lorena Salvini – ed è esattamente questo il modo in cui la sanità attuale deve approcciarsi alla gestione dei problemi complessi».

Popper, che entra al San Gerardo una volta alla settimana per circa 4 ore (non continuative) a seduta, ha già portato il sorriso a medici e infermieri («che tutti i giorni affrontano la difficoltà di non cadere nel “burnout”» sottolinea il presidente Cogliati) ma anche ai pazienti.

«Due settimane fa – ricorda la dottoressa Salvini – una paziente oncologica ha chiesto esplicitamente di far salire il cane sul suo letto. Quando se n’è andato ci ha ringraziato per averle fatto trascorrere un pomeriggio diverso. La signora, purtroppo, è deceduta dopo pochi giorni, ma Popper ha saputo donarle un attimo di serenità, l’ha fatta sentire meno sola, distogliendola, seppur brevemente, dal suo dolore».