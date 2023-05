Ospedale di Desio, mostra permanente in ostetricia per la Giornata internazionale

La giornata internazionale ostetriche, istituita nel 1987 dalla “International confederation of Midwives (Icm), ha come tema “Together again: from evidence to reality”. Si è celebrata all’ospedale Pio XI di Desio, venerdì 5 maggio, con l’inaugurazione di una mostra permanente, allestita sulle pareti del reparto e dal titolo “L’attesa, la nascita, l’incontro”.

Ospedale di Desio, mostra permanente in ostetricia: “Accompagnare le donne e le famiglie”

Ostetrica, in latino obstetrix, derivato da obstare, stare davanti. “Stare davanti, essere testimoni dell’attesa, della nascita, dell’incontro – ha detto il dottor Armando Pintucci, responsabile del reparto – accompagnare le donne e le famiglie dal desiderio e la fatica dell’attesa, all’incontro e la conoscenza reciproca, quando tutti gli equilibri si spezzano e si ricostruiscono nuovi. Questo è quello che le foto della mostra intendono raccontare, che le nostre mani toccano e su cui i nostri occhi vigilano”.

Ospedale di Desio, mostra permanente in ostetricia: in Italia professione svolta da 15mila persone

Le ostetriche sono sempre al fianco delle mamme dalla gravidanza alla nascita. È una delle figure più importanti nella vita delle donne che vogliono vivere l’esperienza della maternità. Una giornata intesa a riportare sotto i fari una professione sanitaria che in Italia è svolta da circa 15mila persone, anche se in questi ultimi anni in Italia si nasce sempre di meno. Una giornata che rappresenta l’opportunità per conoscere acquisire consigli utili sull’alimentazione in gravidanza, sull’allattamento e in generale su tutto ciò che riguarda l’attesa e il puerperio.