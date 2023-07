Nuovi parcheggi a pagamenti a Monza: tutti i numeri del traffico, degli stalli, delle entrate

Monza è assediata dal traffico: è il ritornello che amministratori, tecnici e cittadini pronunciano da anni.

Sono sufficienti pochi numeri per confermare quella che è ben più di un’impressione: nei giorni feriali, tra le 7.30 e le 8.30, entrano in città 10.522 auto e ne escono 9.795 mentre i veicoli che la attraversano sono 7.387 e quelli che si muovono all’interno dei suoi confini sono 21.690.

Nuovi parcheggi a pagamenti a Monza: chi utilizza la macchina in città resta in un raggio di 3km

Dei 109.492 spostamenti registrati in quell’ora nell’intera Brianza ben 49.394 riguardano le strade locali.

Non sempre chi utilizza l’auto compie tragitti lunghi: il 73% di chi si muove all’interno di Monza, secondo quanto ha affermato il vicesindaco Egidio Longoni in occasione della presentazione del piano della sosta, resta in un raggio di tre chilometri. I congestionamenti, ha notato il sindaco Paolo Pilotto, sono favoriti dalla struttura della città, caratterizzata da vie strette.

La situazione potrebbe migliorare tra alcuni anni, quando entrerà in servizio il prolungamento della linea 5 della metropolitana che dovrebbe alleviare la pressione esercitata dai flussi dei pendolari diretti a Milano o provenienti dai comuni vicini che oggi non possono contare su mezzi pubblici efficienti.

Nuovi parcheggi a pagamenti a Monza: per i monzesi che usano l’app di Monza Mobilità i minuti gratis salgono da 29 a 59

Intanto ancora pochi giorni e poi sarà impossibile parcheggiare gratuitamente in centro: scatterà martedì 1 agosto la rivoluzione della sosta pianificata dalla giunta Pilotto che prevede la trasformazione degli stalli a disco orario o senza alcuna limitazione in posti auto a pagamento.

Le strisce blu all’interno della circonvallazione delimitata dalle vie Visconti, Aliprandi, D’Azeglio, Appiani, Manzoni e corso Milano aumenteranno di circa il 30% e saliranno dalle attuali 523 a 700. In tutte saranno applicate le tariffe introdotte nel 2018 ma per i monzesi che utilizzano l’app di Monza Mobilità il periodo di gratuità passerà da 29 a 59 minuti mentre non pagheranno i disabili e i veicoli elettrici e rimarranno in vigore gli abbonamenti annuali acquistati da chi abita o lavora in centro.

Nuovi parcheggi a pagamenti a Monza: le strisce blu nei prossimi due anni

Nell’arco di due anni le strisce blu saranno progressivamente estese ad altre sette zone: i dintorni della stazione, San Carlo e San Gottardo, San Biagio, Villa Reale, Parco e Ospedale, San Gerardo e borgo Bergamo e nell’area del polo sportivo di viale delle Industrie. Secondo le previsioni potrebbero essere regolamentati fino a 3.000 posti auto che, precisa l’amministrazione, non saranno tutti a pagamento: in alcune vie comprese nelle sette aree gli automobilisti continueranno a parcheggiare liberamente mentre in altre, come nelle vicinanze dello stadio, dovrebbero comparire gli stalli gialli riservati ai residenti che in occasione degli eventi che richiamano un folto pubblico faticano a trovare un buco.

Attualmente, spiegano dal Comune, i posteggi a pagamento fuori dal Centro gestiti da Monza Mobilità sono 510: il conteggio comprende, tra gli altri, i 33 nelle vicinanze dell’ospedale Vecchio, i 36 di corso Milano, i 140 di piazza Castello. Sono esclusi dalla lista i grandi parcheggi di porta Monza e del San Gerardo.

Nuovi parcheggi a pagamenti a Monza: 900mila euro nel 2022 al Comune dalla sosta

Nel 2022 il Comune ha incassato dalla sosta circa 900.000 euro ma, dichiarano dalla società partecipata, è difficile ipotizzare a quanto potranno salire i ricavi in seguito all’introduzione del provvedimento dato che all’estensione della tariffazione corrispondono un prolungamento della fascia gratuita e «una rimodulazione del pedaggio per sosta lunga». Per avere un quadro più chiaro dell’impatto del piano, aggiungono, occorre «attendere lo stabilizzarsi dell’utilizzo dei parcheggi in centro e di quelli di interscambio che saranno attivati nel corso del 2023-2024».

Nuovi parcheggi a pagamenti a Monza: i dipendenti comunali non posteggiano gratis

I dipendenti del Comune non posteggiano gratuitamente in centro, fanno notare dall’ente a chi da giorni chiede che rinuncino ai loro privilegi: solo i dirigenti parcheggiano in largo IV Novembre considerato una sorta di area di servizio del municipio, destinata anche alla sosta dei veicoli della Polizia locale, dei messi, degli amministratori locali e dei consiglieri comunali impegnati in attività istituzionali.