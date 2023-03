Nova, Assolombarda in visita alla Bolton Manitoba multinazionale da 2,8 miliardi di euro

Nel 2021 Bolton Manitoba ha fatturato 2,8 miliardi di euro con la commercializzazione di prodotti per home, personal e beauty care. Un terzo del business è in Italia, il 33% delle vendite dei prodotti Omino Bianco, Uhu, Wc Net, Borotalco ma anche Rio Mare per il food, si registrano nella penisola, sui banchi di vendita del resto d’Europa va il 14% dei 169 milioni di pezzi prodotti ogni anno. Il prodotto di Bolton Group risulta in continuo e costante aumento negli ultimi anni. In Bolton lavorano circa 11mila persone in tutto il mondo ma l’Italia rimane “la casa” del marchio che raggruppa circa 60 brand famosi ovunque, Rio Mare e Simmenthal. Un ruolo importante ha lo stabilimento di Nova Milanese, che si sviluppa su 144mila metri quadri di superficie totale, 16mila dei quali di area produttiva.

Assolombarda alla Bolton Manitoba di Nova: azienda fondata nel 1949

Questi i numeri del polo produttivo di via De Gasperi-Caravaggio, in pieno quartiere Grugnotorto, alla periferia ovest della città, visitato nella mattinata di lunedì 20 marzo dal presidente di Assolombarda Alessandro Spada accompagnato da Gianni Caimi, presidente di Assolombarda Monza e Brianza. Ad accogliere la delegazione, Gianpiero De Prisco Plant Director di Bolton Group, Roberto Leopardi CEO di Bolton Home e Marilena Gallo, Chief Product Supply Officer Home and Personal Care. Il sopralluogo dei massimi vertici della più grande associazione territoriale del sistema Confindustria, ha permesso di entrare nel cuore della sede brianzola della multinazionale fondata da Joseph Nissim nel 1949 come azienda familiare, e ben presto diventata un colosso mondiale pur mantenendo sempre la propria base in Italia, con i due stabilimenti lombardi uno dei quali appunto è il polo produttivo di Nova Milanese.

Assolombarda alla Bolton Manitoba di Nova: azienda in espansione

Oggi la Bolton di Nova è un polo produttivo in espansione, dopo avere acquisito nuovi spazi sul versante sud (ex General Oil) e sud ovest, e si appresta a migliorare la propria logistica ad esempio per quanto riguarda l’accoglienza delle forniture e dei trasporti, in collaborazione con la città amministrata dal sindaco Pagani che dall’accordo ricaverà nuovi parcheggi e un rimodellamento del tratto stradale di riferimento. Entro qualche mese, tutto il versante di via De Gasperi dovrebbe essere sottoposto a restyling finalizzato a migliorare l’accessibilità, con nuovi marciapiedi e arredi urbani, che oggi risentono in maniera massiccia dell’usura degli ultimi decenni. Attualmente, all’interno degli stabilimenti vengono effettuate tutte le procedure produttive: dalla creazione dei prodotti per la casa e per la cura del corpo, fino alla catena di montaggio del riempimento dei flaconi, etichettatura e confezionamento e inscatolamento. E’ possibile inoltre acquistare le decine di prodotti direttamente in fabbrica, all’interno dello spaccio aziendale aperto al pubblico.