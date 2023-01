Notte di Capodanno, una ventina di interventi per i Vigili del fuoco di Monza e Brianza

Nessun incidente a causa dei botti di Capodanno in Brianza: i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza hanno effettuato una ventina di interventi di soccorso, la maggior parte dei quali per un principio di incendio. “Non si sono verificate, fortunatamente, situazioni di particolare pericolo o interventi rilevanti” fanno sapere dal Comando di via Cavallotti.

Nel 2022 interventi in crescita per i Vigili del fuoco di Monza e Brianza

Numeri che hanno consentito di stilare un bilancio statistico dell’anno appena concluso: il personale del Comando, nel 2022 ha portato a termine 6.186 interventi di soccorso, a fronte dei 5.839 dell’anno precedente con un incremento di più di 300 interventi. In aumento in particolare interventi per far fronte a incidenti e esplosioni (+27%) mentre sono calati del 10% i soccorsi e salvataggi e decremento dell’8% per gli incidenti stradali.