Non solo la folle corsa sui binari della stazione di Monza, prima due rapine: arrestato 24enne

Due rapine armato di coltello e poi una folle corsa lungo i binari della stazione ferroviaria di Monza che ha provocato il blocco temporaneo della circolazione dei convogli in transito finché non è stato raggiunto e bloccato dagli agenti di polizia nei confronti dei quali avrebbe opposto una veemente reazione “dimenandosi furiosamente, tentando di colpire gli operatori di Polizia con calci e pugni, e provando a spingerli per farli cadere dalla banchina sui binari del treno” specificano dalla Questura monzese.

Monza: i fatti accaduti l’1 agosto, le rapine con in pugno un coltello

Il presunto protagonista degli eventi, un egiziano 24enne con dimora a Milano, per quei fatti, accaduti nella notte dello scorso 1 agosto, e nell’occasione arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio, nella mattinata di venerdì 25 agosto è stato colpito da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica ed eseguita da personale della Questura di Monza e della Brianza per le due rapine aggravate.

Verosimilmente sotto l’effetto di sostanze alcooliche, secondo quanto ricostruito avrebbe prima tentato di asportare il portafoglio a un giovane passante, minacciato puntandogli un coltello all’altezza dell’addome ma la pronta reazione della vittima e del conducente di un’auto in transito in corso Milano aveva evitato il peggio e messo in fuga l’aggressore. Il quale, tuttavia, pochi minuti dopo, in via Cavallotti avrebbe minacciato con le medesime modalità un giovane connazionale costringendolo a consegnargli un monopattino in suo possesso. Successivamente il 24enne aveva raggiunto la stazione e quindi corso sui binari fino all’arresto.

Monza, le indagini della Squadra mobile di Monza

La scoperta delle rapine è avvenuta attraverso accertamenti eseguiti dalla locale squadra Mobile, che ha preso visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ascoltato vari testimoni, oltre che dalle denunce delle presunte vittime tanto da richiedere da parte della locale Procura della Repubblica al Tribunale di Monza l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico del 24enne condotto nella casa circondariale di Monza .