Monza, vuole farla finita lanciandosi dal quarto piano: carabiniere acrobata lo fa desistere

Un carabiniere ha scavalcato dal balcone dei vicini di casa, al quarto piano di un condominio di Monza e ha convinto un anziano a desistere dal suo intendo di farla finita, gettandosi da una finestra del proprio appartamento, dopo essere stato colto da un momento di sconforto. Quando ha poggiato i piedi sul davanzale della finestra, diversi passanti hanno notato quanto stava accadendo e hanno incitato l’uomo a non farlo. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono portati due equipaggi dei Carabinieri di Monza per evitare la tragedia.

Monza, carabiniere coraggioso in azione

Due militari hanno subito avviato un dialogo con l’anziano per mantenere vigile la sua attenzione e farlo soprassedere dal suo intento guadagnando tempo mentre la seconda pattuglia ha aver tentato, invano, l’accesso nell’appartamento dell’uomo (la porta, blindata era chiusa a chiave dall’interno e non c’era nessun altro in casa). Non essendo possibile attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco per forzare l’ingresso, uno dei due carabinieri intervenuti con grande coraggio ha scavalcato il balcone dei vicini di casa dell’anziano riuscendo a raggiungere l’abitazione dove l’ha tirato a sé evitando che compisse l’estremo gesto.

Dopo averlo soccorso e tranquillizzato, i carabinieri hanno chiamato il 118 e l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice verde.