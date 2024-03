Viale Campania a Monza riaprirà completamente al traffico nella seconda metà di aprile: lo comunica Brianzacque, la società pubblica impegnata nel ripristino della strada in cui il 31 dicembre si è aperta una voragine provocata dal cedimento di un tratto del collettore fognario. I lavori, spiegano dall’azienda, sono stati rallentati dalle abbondanti piogge cadute nelle scorse settimane che hanno allagato il cantiere e ostacolato gli operai.

Monza: viale Campania riapre del tutto a metà aprile, il 19 marzo gettate le travi in cemento armato

Monza viale Campania cantiere Brianzacque: la cameretta

Martedì 19 marzo sono state gettate le travi in cemento armato che sosterranno la soletta di copertura del manufatto realizzato ad hoc in corrispondenza del punto di collassamento della grossa tubazione che collega i comuni della Brianza nord al depuratore di San Rocco. Ora il calcestruzzo dovrà riposare per 28 giorni in modo da arrivare a “maturazione” e reggere i carichi della strada: a quel punto la cameretta verrà coperta e chiusa con lastre prefabbricate. Sarà, quindi, possibile rinterrare l’opera, asfaltare la carreggiata e riaprire le quattro corsie di marcia del viale.

Monza: viale Campania riapre del tutto a metà aprile, le fasi dei lavori dalla fine di dicembre

L’intervento strutturale per la riparazione della spalla del collettore di 2 metri per 3, spiegano da Brianzacque, si è svolto in più fasi iniziate con la messa in sicurezza dell’area tramite la posa di una struttura di micropali e la realizzazione della cameretta di 6 metri per 5 e profonda 4 metri: il servizio di fognatura non è mai stato interrotto grazie all’attivazione di un bypass che garantisce il regolare scorrimento dei reflui.