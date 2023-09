Monza una palestra a cielo aperto con “Sportcity Day” la festa che unisce 140 città italiane

Due giorni di sport, di movimento, di sano divertimento. Sabato 16 e domenica 17 settembre Monza si trasformerà in una palestra a cielo aperto grazie a Sportcity Day – Festa dello Sport, una manifestazione promossa dalla Fondazione Sport City, che unirà 140 città italiane nel nome dei valori dello sport. Monza ha aderito lo scorso mese di giugno alla “Sport City Declaration” e venerdì mattina il sindaco Paolo Pilotto ha firmato ufficialmente il documento di adesione alla presenza del presidente della Fondazione Sportcity Fabio Pagliara.

“Sportcity Day” a Monza, una quarantina di associazioni coinvolte

Ad organizzare-sotto la supervisione del Comune- l’intenso programma che coinvolgerà una quarantina di associazioni (che presenteranno oltre cinquanta discipline sportive) sono Nam (Nuova artistica monzese) e il Comitato Monza Brianza di Uisp- sport per tutti in collaborazione con Social Times onlus e Asd Silvia Tremolada “con il sostegno di generosi sponsor” sottolineano i promotori. Le attività si svolgeranno in piazza Trento e Trieste e largo IV Novembre (dove sarà allestito il villaggio delle arti marziali). Le giornate si apriranno alle 9 con il risveglio muscolare e ginnastica. Successivamente, fino a sera, le diverse associazioni presenti si esibiranno e faranno provare a chi lo desidera le proprie discipline sportive.

La presentazione di “Sportcity Day” a Monza

Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Dal pattinaggio al judo passando dalla ginnastica al rugby fino alla danza e al nordic walking (giusto per citarne alcune), ciascuno potrà trovare l’attività che preferisce. E non mancherà una piacevole novità: un’esibizione dei campioni nazionali di trampolino elastico. Sabato 16, in occasione del World Clean Up Day, partirà alle 10 una Ploggin run (organizzata con il sostegno di due importanti sponsor) per raccogliere eventuali rifiuti lasciati lungo la strada. A fare da piacevole sottofondo musicale all’evento saranno i brani presentati da Disco Radio.

“Sportcity Day” a Monza: “Un evento grande”

“Siamo convinti che lo sport sia un mezzo per produrre benessere a qualsiasi età-sottolinea il presidente della Fondazione Sportcity– Inoltre, lo sport gioca un ruolo decisivo per creare le comunità. Credo che Sportcity Day non sia un grande evento, ma un evento grande!”. Sport per tutti, quindi, indipendentemente dall’età e dalle singole abilità. “Lo sport è benessere, ma anche inclusione e condivisione-sottolinea l’assessore allo sport Viviana Guidetti–ci auguriamo di animare la piazza con l’intento di organizzare anche in futuro altre manifestazioni che attraggano persone da fuori città. Lo sport può diventare anche il traino, lo spunto per far conoscere Monza”.

Nel corso delle due giornate sarà organizzata una lotteria che permetterà ad alcuni fortunati di vincere dei premi e, soprattutto, offrirà borse di studio a ragazzi meritevoli che non hanno le possibilità economiche per praticare lo sport. Per saperne di più della manifestazione si può consultare il sito https://www.fdsmonza.it/.