Monza, ufficio passaporti aperto sabato 11 febbraio per le urgenze (serve il biglietto aereo)

Decine e decine di passaporti su un tavolone, superlavoro per gli uffici della Questura di Monza e Brianza per far fronte alle richieste dei cittadini, che in alcuni casi si lamentano dei tempi lunghi per ottenere un appuntamento e delle code, magari al freddo, per chi l’ha ottenuto (una segnalazione di lunedì).

Ufficio Passaporti, sportello urgenze aperto dal lunedì a venerdì

Ma c’è anche la buona notizia: da via Montevecchia arriva infatti l’annuncio che l’Ufficio Passaporti sarà aperto sabato 11 febbraio dalle 7 alle 13 “per la ricezione dell’utenza che non è riuscita a trovare un appuntamento utile in agenda on line rispetto alle proprie esigenze di viaggio“. Ricordato anche che, da lunedì 30 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, è attivo uno sportello dedicato alle urgenze, “cui potranno rivolgersi gli utenti, anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione“. Necessario presentare il biglietto aereo di partenza.

Ufficio Passaporti, apertura straordinaria il primo sabato di ogni mese

Inoltre, il primo sabato di ogni mese, presso l’Ufficio Passaporti dalle 8.30 alle 12.30, ci sarà un’apertura straordinaria degli sportelli, cui potranno rivolgersi i cittadini anche privi di prenotazione on line e di urgenza.