Monza Cronaca

Monza, spaccia davanti alla stazione: arrestato un 23enne fissa dimora

Gli agenti della Polizia di Stato, Squadra Volanti, hanno assistito a un scambio tra due persone e fermato il 23enne trovato in possesso di 23 grammi di droga
di
Polizia stazione Monza
La Polizia in una stazione

Ancora spaccio di droga davanti alla stazione di Monza, in piazza Arosio: un 23enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato mercoledì 10 settembre dagli agenti di una Volante della Polizia di Stato. L’uomo è stato colto in flagranza del reato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz dei poliziotti della Questura di via Montevecchia è scattato nel pomeriggio, poco prima della 17. La Volante, rispondendo a numerose segnalazioni su presunte attività di spaccio nella zona, è transitata nelle vicinanze dello scalo ferroviario e ha notato due persone che “nei pressi dell’area taxi di piazza Arosio” si sono scambiati “con fare sospetto” un piccolo oggetto per poi allontanarsi rapidamente.

Monza, arresto per spaccio: trovato con 23 grammi di sostanza stupefacente

Gli agenti sono prontamente intervenuti sottoponendo a controllo il 23enne mentre il secondo soggetti è riuscito repentinamente a darsi alla fuga nella stazione facendo perdere le proprie tracce. Il 23enne, riporta la Questura, si sarebbe mostrato “insofferente al controllo di polizia” e “visibilmente agitato”. Infatti è stato trovato in possesso di “due pezzi di sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 23 grammi”. Già noto per spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio è stato arrestato e posto a disposizione della Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e per il 23enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza.

Contenuti correlati
L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags