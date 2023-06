Monza, ruba il portafogli a una dottoressa dell’ospedale San Gerardo: sessantenne arrestato

Un 60enne originario della Sardegna e senza fissa dimora in Lombardia, è stato arrestato per furto dopo che nella serata del 23 giugno avrebbe rubato il portafogli a una dottoressa dell’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo sarebbe tra l’altro già noto per reati contro il patrimonio e sarebbe stato già arrestato per “tentato furto aggravato” il giorno precedente i fatti accaduti al San Gerardo, il 22 giugno, da personale del Commissariato Monforte Vittoria di Milano.

Monza, gli agenti al San Gerardo e la perquisizione dello sconosciuto

Quanto ai fatti avvenuti a Monza, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato si è presentata al nosocomio dopo una richiesta da parte di un vigilante che segnalava la presenza di una persona sospetta in Pneumologia. Gli agenti si sono ritrovati davanti il 60enne insieme al vigilante e alla dottoressa del Reparto, una specializzanda, che ha detto di aver visto l’uomo, sconosciuto, nella stanza degli specializzandi, e di avere poi scoperto che dalla sua borsetta era scomparso il portafoglio, ritrovato, dopo una perquisizione personale effettuata dai poliziotti, “senza alcun ammanco” dicono dalla Questura, nei pantaloni dello sconosciuto.

Monza, la denuncia e l’arresto del sessantenne

La dottoressa ha sporto denuncia, e sussistendo la flagranza del reato di furto, l’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato in Questura per l’identificazione. Arrestato e sottoposto a giudizio per direttissima nel Tribunale di Monza, è stato condannato al divieto di dimora nelle Province di Milano e Monza e Brianza.