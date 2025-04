Al via un controllo più sistematico della pulizia strade di Monza. Da lunedì 7 aprile quattro nuovi ispettori ambientali controlleranno la città, nei giorni indicati, per verificare che i divieti di sosta per pulizia strade vengano rispettati nell’intero arco temporale indicato. Non solo.

Monza, raccolta rifiuti: quattro ispettori per la pulizia delle strade, riorganizzazione del servizio

La città sarà più pulita, a partire proprio da questo mese, grazie ad una nuova riorganizzazione del servizio di pulizia marciapiedi e svuotamento cestini, la città organizzata in quindici zone avrà trenta operatori che si occuperanno di questo servizio: quindici per i cestini e quindici per la spazzatura marciapiedi. Queste alcune delle novità che l’amministrazione ha presentato dopo aver analizzato i risultati dell’indagine di customer satisfaction sui servizi ambientali del comune.

Monza, raccolta rifiuti: cittadini e commercianti intervistati sul gradimento del servizio

«Abbiamo affidato l’incarico a SWG che ha contattato oltre mille cittadini e trecento utenze commerciali – spiega Viviana Guidetti, assessore all’igiene ambientale – per capire quanto il servizio offerto fosse o meno soddisfacente. È emerso un quadro chiaro, un servizio sufficiente ma non soddisfacente e, gli stessi utenti ci hanno indicato le criticità maggiori».

Le interviste alle utenze domestiche sono partite dall’elenco dei 55.953 iscritti alla Tari (per le utenze domestiche) mentre per le altre oltre che dai 5.311 (iscritti alla Tari) anche 117 utilizzando gli elenchi telefonici pubblici.

I temi al centro dell’indagine sono stati: la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la raccolta degli ingombranti a domicilio, la piattaforma ecologica, la pulizia di strade e aree pubbliche (inclusi i cestini), i canali di contatto e la comunicazione. Sia i cittadini che i commercianti hanno espresso un grado di soddisfazione molto simile, con una media di punteggio del 6.9, molto simili anche le criticità emerse legate in particolar modo alla “città sporca”.

Monza, raccolta rifiuti: le novità dopo l’indagine e a partire dalle criticità emerse

«Proprio partendo dall’indagine e dalla criticità emerse – continua l’assessore – legate alle strade poco pulite, ai cestini colmi e, in parte anche alla comunicazione, abbiamo delineato una serie di modifiche che inizieranno, per la pulizia strade già dalla prossima settimana. Gli ispettori ambientali si concentreranno sui divieti di sosta nelle aree di pulizia strade, controlleranno che vengano rispettati per l’intero arco orario previsto perché spesso i mezzi fanno un doppio passaggio e, non sempre questo è possibile per delle vetture posteggiate dopo il primo passaggio. Non solo, è stata prevista una riorganizzazione del personale perché ci sia una persona dedicata allo spazzamento dei marciapiedi e una allo svuotamento cambio dei cestini, in questo modo le strade saranno più pulite».

Monza, raccolta rifiuti: la raccolta abiti usati

Sta funzionando molto bene, anche la raccolta di abiti usati in collaborazione con Humana tanto che oltre ai 49 contenitori ne saranno posizionati altri quattro, nel solo mese di marzo sono state raccolte 38.5 tonnellate di abiti e a breve partirà una collaborazione con Spazio 37 per dare nuova vita agli indumenti.