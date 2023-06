Monza: “proposte sessuali e tentativi di carezze a ragazzine”, anziano incastrato da un video

Spostandosi in sella alla sua bicicletta, in centro, a Monza, avrebbe avvicinato gruppi di ragazzine rivolgendo loro proposte sessuali tentando anche di accarezzarle. Sono state e stesse presente vittime ad allertare la Questura mostrando ai poliziotti anche un breve video fatto con il telefonino del presunto molestatore. Si tratterebbe di un 75enne residente in città nei confronti del quale il Questore Marco Odorisio ha disposto un avviso orale. Gli episodi sarebbero avvenuti mercoledì 31 maggio: alla Sala Operativa della Questura è giunta una richiesta di intervento da parte di alcuni giovanissimi, che segnalavano appunto la presenza di una persona anziana a bordo di una bicicletta che in zona piazza Trento e Trieste: “si avvicinava a gruppi di ragazzine importunandole e rivolgendo loro delle proposte oscene e sessualmente esplicite, invitandole ad appartarsi e tentando di accarezzarle sul capo o sulle spalle” specificano dagli uffici di di via Montevecchia. Le presunte vittime sarebbero immediatamente riuscite ad allontanarlo.

Monza, il presunto molestatore rintracciato dalla Polizia di Stato

Sul posto si sono portati agenti della Squadra Volanti che riuscivano ad ottenere una descrizione del presunto molestatore immortalato anche in un breve video. Le prime ricerche davano tuttavia esito negativo. Ma l’anziano sarebbe tornato in azione sue giorni più tardi, venerdì 2 giugno: alcuni ragazzi hanno fermato dei poliziotti indicando loro un uomo a bordo di una biciletta che poco prima avrebbe rivolto “apprezzamenti sessuali espliciti” a una ragazza di passaggio aggiungendo che avrebbe fatto lo stesso con altre giovani, nei giorni precedenti. Alcune sarebbero riuscite a fare anche dei video che i ragazzi hanno mostrato ai poliziotti.

Monza: avviso orale del Questore al presunto molestatore in bicicletta

Gli agenti sono riusciti quindi a rintracciare l’anziano il quale, alla vista delle divise, avrebbe tentato di dileguarsi. Da quanto ricostruito dalla Polizia di tratterebbe dell’autore anche delle molestie perpetrate nei giorni precedenti. Per questo motivo il Questore, “sussistendo i presupposti normativi“, ha quindi attivato la Divisione Polizia Anticrimine per la l’applicazione della misura personale di prevenzione dell’avviso orale, provvedimento notificato giovedì 8 giugno, procedendo anche alla segnalazione presso la Procura della Repubblica di Monza.