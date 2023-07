Monza, parcheggiare dall’1 agosto in centro: dove si paga (e quanto e per quanto)

La rivoluzione blu in centro scatta alle 8 dell’1 agosto 2023: l’ora e il giorno in cui i parcheggi a sosta libera o a disco orario nella cerchia del centro storico diventano a pagamento, come già evidenziato dalle strisce aggiornate negli ultimi giorni e accompagnate da parchimetri. Si tratta di 177 stalli (da 573 a 700) all’interno dell’anello delimitato dalle vie Appiani, Manzoni, Azzone Visconti, Aliprandi, D’Azeglio. Una bolla gialla sulla nuova cartina delle Zpru (ovvero Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica) destinate a crescere fino a otto entro fine 2024.

Monza, parcheggiare dall’1 agosto in centro: le vie che diventano blu

Dalle 8 alle 24 sette giorni su sette, da ordinanza del Comune, diventano a pagamento nei giorni feriali e festivi gli stalli

in piazza Santa Margherita , lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carlo Porta e via Monsignor Talamoni

Monza, parcheggiare dall’1 agosto in centro: quanto costa

Ai parcheggi a pagamento vengono applicate le tariffe in vigore dal 2018 ovvero 1,5 euro all’ora dalle 8 alle 20 per le prime tre ore che saliranno a 2,50 all’ora per i periodi successivi mentre dalle 20 alle 24 la tariffa unica ammonta a 2,5 euro (giorni feriali e festivi piazza Anita Garibaldi e via Giuseppe Garibaldi – lato tribunale dalle 14 alle 20). La tariffa minima per la sosta è 0,80 centesimi.

Monza, parcheggiare dall’1 agosto in centro: 59 minuti gratis con l’app di Monza Mobilità (per i residenti)

La fascia gratuita per i residenti a Monza passa da 29 a 59 minuti e potrà essere sfruttata solo da chi paga tramite l’app di Monza Mobilità.

Rimangono in vigore gli abbonamenti annuali da 150 euro per i residenti e i domiciliati in centro, mentre potranno parcheggiare gratuitamente i disabili e i veicoli elettrici.

Monza: ad agosto sospeso il disco orario fuori dal centro storico

La novità dei parcheggi a pagamento arriva in concomitanza con la tradizionale sospensione del disco orario, a questo punto fuori dalla cerchia del centro.

Monza: ad agosto confermato divieto di sosta per lavaggio strade

Non verrà invece sospeso il divieto di sosta per la pulizia delle strade.