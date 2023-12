Monza: nuovi percorsi per i pedoni, barriere lungo vicolo Scuole e Carrobiolo

Novità in arrivo a Monza per chi parcheggia in vicolo Scuole e vicolo Carrobiolo: a partire da mercoledì 13 dicembre sono in programma i lavori per installare barriere “parapedonali” lungo le due vie.

Monza: nuovi percorsi per i pedoni, messa in sicurezza verso le scuole

L’intervento, fa sapere il Comune, è stato deciso per la messa in sicurezza dei percorsi per raggiungere le scuole nella zona, tra cui la scuola primaria de Amicis, la scuola d’infanzia e l’asilo nido Umberto I. E per tutelare i pedoni, in questo caso anche molto piccoli, dalla sosta delle auto ai lati dei vicoli che “per loro conformazione di limitate dimensioni – si legge in una nota del Comune – spesso obbliga i pedoni a camminare in situazioni pericolose, transitando all’interno della carreggiata normalmente utilizzata per la circolazione dei veicoli”.

Monza: nuovi percorsi per i pedoni, dove vengono installate

In vicolo Scuole le barriere vengono installate sul lato dell’edificio dell’Ats, in vicolo Carrobiolo su ambo i lati nel tratto compreso tra via De Amicis e l’ingresso della Ztl. I lavori, dal costo complessivo di 38.500 euro, dovrebbero concludersi in cinque giorni.

«La sicurezza dei pedoni è prioritaria – confermano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Viabilità Giada Turato – per questo proseguiamo in una capillare attività di monitoraggio e intervento, al fine di proteggere soprattutto le fasce di utenza più fragili».