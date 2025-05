Villa Fossati Lamperti, un’oasi di bellezza e tranquillità, a pochi passi dalla trafficata via Borgazzi, è la nuova sede centrale dei servizi sociali del Comune di Monza. Funziona da qualche settimana, ma il taglio del nastro da parte del sindaco Paolo Pilotto, alla presenza di alcuni esponenti della giunta e del consiglio comunale, di rappresentanti delle forze dell’ordine, di enti e associazioni di volontariato, è avvenuta martedì pomeriggio.

L’edificio di via Casati, di proprietà comunale, era stato utilizzato per qualche tempo dalla prefettura come sede di rappresentanza.

Monza inaugurazione sede servizi sociali

Monza: la sede centrale dei Servizi sociali in villa Fossati Lamperti, un modello di welfare comunitario

«Avremmo potuto vendere questa villa – ha sottolineato Pilotto – ma abbiamo deciso di fare un investimento diverso: pensare ai più fragili. Non da soli, ma facendo rete con le associazioni e il terzo settore. Questa sede sarà sempre aperta a coloro che sono disponibili a costruire una città più inclusiva e accogliente per tutti».

Nei locali della villa sono accolte le principali funzioni amministrative e socio-educative del sistema dei servizi sociali comunali, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra operatori e approcci professionali specifici e promuovere un nuovo modello di welfare comunitario.

Al piano terra si trovano l’ufficio minori, l’ufficio adulti, l’ufficio disabili e l’ufficio anziani.

Al piano superiore l’ufficio di piano, l’ufficio amministrativo e contabilità, gli spazi per dirigenti e responsabili, per una cinquantina di operatori. Per adattare l’edificio risalente all’inizio del ventesimo secolo alle nuove esigenze sono stati realizzati lavori per circa 100 mila euro.

«I servizi sociali sono ancora più vicini alle persone – ha ribadito l’assessore al Welfare e salute Egidio Riva– creando un sentimento di comunità in un contesto di bellezza che regala speranza e dignità e che dà luce al futuro».

Monza: la sede centrale dei Servizi sociali in villa Fossati Lamperti, le quattro sedi territoriali

L’apertura della nuova sede si inserisce all’interno di un più ampio riordino del lavoro dei servizi sociali di comunità.

Il metodo utilizzato mira a coinvolgere attivamente gli enti e i cittadini nel costruire risposte condivise ai bisogni collettivi, dalla lotta all’esclusione sociale alla promozione del benessere diffuso.

In città sono attive quattro sedi territoriali: al centro civico di San Fruttuoso in via Iseo 18, al centro civico San Rocco in via Gabriele d’Annunzio 35, al centro civico San Biagio–Cazzaniga di via Bellini 10 e al centro civico di Cederna–Cantalupo in via Cederna 19. Qui operano assistenti sociali ed educatori professionali con l’intento di avvicinare i servizi ai luoghi di vita quotidiana dei cittadini.