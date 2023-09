Monza: la nuova ciclabile di via Aquileia parte tra disagi e polemiche, perché i lavori sono proprio adesso

Sarebbe dovuto partire lo scorso luglio il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Aquileia a Monza. I nubifragi di metà luglio e i conseguenti pesantissimi danni che ha subito Monza hanno inevitabilmente rinviato l’avvio dei lavori fino ad oggi. Il risultato è che il cavalcavia, che è ad altissima percorrenza in entrambi i sensi di marcia, è diventato una trappola per automobilisti da quando si è aperto il cantiere.

Monza: la nuova ciclabile di via Aquileia parte tra disagi e polemiche degli automobilisti

Un disagio (un altro) che ha provocato polemiche e lamentale da parte degli automobilisti che percorrono via Aquileia per imboccare poi le tangenziali e le strade in uscita da Monza. A raccogliere gli sfoghi esasperati di chi da giorni lotta con il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile sono, come sempre, i social, pieni di commenti e accuse all’amministrazione, “colpevole” di aver calendarizzato il lavoro proprio a settembre, nel mese della ripresa delle scuole e del lavoro. Ma non solo.

«Questo cantiere è una follia», scrive qualcuno. E ancora: «Vorrei fare i complimenti a questa giunta per il tempismo con cui ha dato inizio ai lavori della pista ciclabile di via Aquileia, bloccando in un colpo solo viale Campania, via Borgazzi, e l’intero quartiere di San Rocco».

Monza: la nuova ciclabile di via Aquileia parte tra disagi e polemiche, l’assessore chiede il sopralluogo della polizia locale

«Di questa situazione parleremo durante la riunione di giunta di giovedì 28 settembre – ha assicurato l’assessore alla Mobilità, Giada Turato – Purtroppo i danni causati dai nubifragi e i lavori straordinari per la messa in sicurezza e il recupero delle piante cadute non hanno permesso di rispettare i tempi di avvio del cantiere. Chiederò alla Polizia locale di fare immediatamente un sopralluogo per prevedere una circolazione alternativa ed evitare che si crei l’ingorgo sul ponte, anche perché il cantiere durerà almeno tre mesi».

II costo per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Aquileia è di 140.000 euro (più Iva), cofinanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture.