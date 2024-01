Monza: la multiutility Acinque nella classifica delle “Aziende più attente al clima”

Acinque, la multiutility con sede legale a Monza, in via Canova, annuncia di essere presente nella classifica delle “Aziende più attente al clima” stilata da Corriera della Sera e Statista, agenzia specializzata in ricerche di mercato ranking e analisi di dati aziendali. La graduatoria è frutto di un’indagine relativa alle imprese italiane che: “meglio e di più hanno ridotto il rapporto tra le emissioni di Co2 e il fatturato tra il 2020 e il 2022” ed è pubblicata da Pianeta 2030, dossier sui temi ambientali del quotidiano di via Solferino.

Un risultato, dice l’azienda: “conseguito sulla base dei traguardi del 2022, un anno di pressanti sfide internazionali, fra conflitti e rincari vertiginosi delle materie prime”.

Monza, Acinque tra le “Aziende più attente al clima” secondo il Corsera e Statista

“L’ambizione è quella di fungere da modello e soggetto coprotagonista della transizione energetica, dell’efficientamento dei consumi e della riduzione delle emissioni inquinanti – ha affermato l’amministratore delegato di Acinque, Stefano Cetti – Attraverso le nostre competenze, improntate all’efficientamento e all’innovazione, mettiamo a terra prestazioni, progetti e realizzazioni che tengono conto delle aspettative green di tutti gli stakeholders”.

Nel 2022 Acinque ha effettuato una valutazione della propria “impronta carbonica” valutando le emissioni dirette ed indirette, “comprese quelle relative alla catena del valore, clienti/fornitori”, arrivando a delineare una “Strategia Carbonica”, a disposizione sul sito internet del Gruppo, che prevede iniziative per ridurre le emissioni di Co2. “La sostenibilità è la nostra grande impresa – ha aggiunto Cetti -, è una modalità che applichiamo sin dalla catena di fornitura, in cui ci avvaliamo di operatori che condividano un modello di business etico e responsabile”.

Monza, Acinque tra le “Aziende più attente al clima”: le iniziative di efficientamento

“Il perimetro e la competenza non sono più solo all’interno del perimetro aziendale – ha affermato Alessandro Dal Ben, Corporate sustainability manager di Acinque – ma tende a ricomprendere tutta la catena del valore affermando una filosofia virtuosa del business e delle attività”.

La società ha provveduto ad esempio all’efficientamento energetico degli edifici attraverso l’ecobonus siglando convenzioni con gli edili di Como, Lecco e Sondrio e nell’edilizia sportiva. L’anno scorso è stato inoltre dato impulso al teleriscaldamento, in cui Acinque è già attiva a Como, Varese, Lecco, avviando la posa della rete nel comprensorio Lecchese: “con l’obiettivo di renderla progressivamente indipendente da consumi fossili, con evidente risparmio di emissioni di Co2”.