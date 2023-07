Sono stati annunciati una settimana fa e sono partiti: non si tratta ancora dei cantieri per il recupero dell’ex Borsa di Monza, l’edificio ormai chiuso da anni per problemi statici e atteso dal liceo Valentini per recuperare spazi, ma dei lavori preliminari e indispensabili. Cioè, super pulizie per permettere agli operai, in successione, di poter procedere con il salvataggio della struttura. Ecco spiegati la presenza di impalcature e il via vai.

Monza: iniziate le super pulizie all’ex scuola Borsa, “edificio utilizzato come magazzino per rifiuti ingombranti”

Ne ha parlato il sindaco Pilotto sottolineando come da tempo l’edificio sia stato «utilizzato come un magazzino per i rifiuti ingombranti, in cui sono stati stipati banchi, lavagne, materiale didattico e computer che dovranno essere smaltiti». La rimozione costa al Comune 50.000 euro.