Monza, incendio di via Bramante da Urbino: 37 sfollati, allestita una palestra per la notte

La Protezione civile di Monza ha allestito la palestra della scuola Dante, disponendo delle brande, per accogliere per la notte 24 persone del condominio di via Bramante da Urbino, colpito nel pomeriggio di giovedì 17 luglio da un incendio. All’esito di alcune verifiche, la palazzina “A” dello stabile, nella quale, al terzo piano, si è sviluppato il rogo è stata dichiarata temporaneamente inagibile e 37 persone residenti non potranno di conseguenza rientrare nelle loro case. Oltre alle 24 che saranno alloggiate nella palestra, 13 si sono invece sistemate in autonomia. Due persone disabili sono state raggiunte dai loro familiari per assicurare quanto necessario.

La situazione dello stabile di via Bramante a Monza

Sul luogo dell’incendio il comandante della polizia locale Giovanni Dongiovanni con alcuni agenti, tecnici comunali, la protezione civile e il vicesindaco Egidio Longoni. I Vigili del fuoco resteranno in via Bramante per tutta la notte. La Protezione Civile sta fornendo assistenza per la cena a circa 50 persone.

Per quanto riguarda invece la palazzina “B”, non coinvolta dall’incendio, dopo le verifiche all’impianto elettrico, appena gli agenti della Polizia Locale riceveranno il via libera i residenti potranno rientrare nelle abitazioni.

I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche molti animali domestici

Monza, incendio di via Bramante da Urbino: cause in via di accertamento

Già dal pomeriggio la Protezione civile ha offerto supporto alle circa 50 persone temporaneamente evacuate dallo stabile (sette quelle soccorse per intossicazione da fumo) dopo l’allarme e l’intervento in forze dei vigili del fuoco insieme a personale paramedico inviato da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Secondo le informazioni diramate dal Comando dei vigili del fuoco, il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato la copertura esterna del cantiere di riqualificazione della facciata dello stabile e uno degli appartamenti.

(Articolo aggiornato)