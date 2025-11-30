Monza, il decennale del nucleo Controllo di vicinato: 120 volontari impegnati in tutti i quartieri

Nella mattina di sabato 29 novembre al Centro civico San Rocco di Monza si è celebrato il decennale della fondazione del nucleo del Controllo di vicinato di Monza, che in tutti questi anni di attività ha fornito un supporto di monitoraggio della sicurezza pubblica e che oggi dispone di ben 120 volontari impegnati nei 5 gruppi che coprono tutti i quartieri della città.

Una osservazione attenta e dettagliata del territorio che da tanto tempo supporta e coadiuva le forze dell’ordine nel non facile operato quotidiano, fatto di contrasto alla micro criminalità, allo spaccio, alle presenze moleste e anche contro gli atti vandalici, sempre possibili quando un angolo della città, un giardinetto o una via appartata non vengono sufficientemente attenzionati.

L’intervento dell’assessore comunale di Monza Ambrogio Moccia

Controllo di vicinato di Monza come in altri 298 Comuni lombardi: celebrazioni a San Rocco

E siccome carabinieri e Polizia locale non possono essere sempre presenti ovunque, i cittadini che guardano e segnalano e magari si fanno portavoce dei vicini di casa con indicazioni e suggerimenti, diventano un supporto indispensabile per il sistema sicurezza, che ormai a Monza come in altri 298 Comuni della Lombardia non può prescindere dal Controllo di Vicinato, riconosciuto come uno strumento rodato e che dà risultati grandi e piccoli.

Come ha sottolineato Ambrogio Moccia, assessore alla Legalità del Comune di Monza che ha ricordato come, tra piccole e grandi segnalazioni, qualche anno fa quando era magistrato proprio il “whistleblowing” su Milano ha permesso di iniziare una indagine a carico di una cellula che aveva contatti con il terrorismo internazionale di stampo islamista. La mattinata di dibattito si è chiusa con un momento conviviale, alla presenza del coordinatore per la Lombardia Raul Piemonti, del presidente in carica Ferdinando Raffero e Ruggero De Lazzari responsabile per Monza.