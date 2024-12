Un regalo per ognuno dei piccoli pazienti dell’oncologia pediatrica del Comitato Maria Letizia Verga di Monza. Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione, che si ripete dal 2008, dei carabinieri in visita alla sede del Comitato in occasione del Natale.

Associazione Nazionale Carabinieri e Carabinieri di Monza Brianza al Comitato Verga per Natale 2024

Monza: i regali dei carabinieri ai giovani ospiti del Comitato Verga, le istituzioni presenti

Presenti il presidente della Sezione di Monza e Coordinatore Provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri Vito Potenza e il comandante provinciale Carabinieri di Monza Brianza Rosario Di Gangi, una delegazione di rappresentanti di carabinieri in servizio e dei soci della Sezione di Monza e anche il prefetto di Monza Brianza Patrizia Palmisani.

Associazione Nazionale Carabinieri e Carabinieri di Monza Brianza al Comitato Verga per Natale 2024

Monza: i regali dei carabinieri ai giovani ospiti del Comitato Verga, il sostegno della Bcc di Carate Brianza e i biglietti personalizzati

I regali, preparati dai volontari della Sezione di Monza, sono stati raccolti grazie alla collaborazione con la Bcc di Carate Brianza e sono stati consegnati con biglietti di auguri, personalizzati per ogni singolo bambino e ragazzo, realizzati dai detenuti del Gruppo di Arteterapia della Casa di Reclusione di Milano Bollate.

Monza: i regali dei carabinieri ai giovani ospiti del Comitato Verga, gli onori di casa da parte di Giovanni Verga e dei vertici dell’Irccs

I carabinieri sono stati accolti da Giovanni Verga e dal presidente e dal direttore generale dell’Irccs San Gerardo, Claudio Cogliati e Silvano Casazza. Presenti anche il presidente della BCC di Carate Brianza Ruggero Redaelli e il direttore generale Remo Mariani.