Monza, i 108 anni di Rinaldo Duranti: i primi festeggiati senza la amatissima Nuccia

“Le candeline aumentano come la gioia di averla con noi signor Duranti. Buon compleanno”. È stato forse il cartellone esposto all’ingresso del condominio di via Agnesi al numero 7 a Monza, il regalo più gradito da Rinaldo Duranti, che lo scorso 20 giugno ha compiuto 108 anni. Un record che fino a tre mesi fa ha condiviso con la moglie, Giuseppina Villa, per tutti Nuccia, che si è spenta due giorni prima di compiere 103 anni.

Il cartellone con gli auguri affisso nel condominio

Monza il super compleanno di Duranti: il cartellone di auguri esposto nel condominio

Una vita trascorsa sempre insieme, settantanove anni di matrimonio vissuti mano nella mano all’interno dell’amato quartiere San Carlo, da dove non si sono mai spostati.

Oggi sono proprio i vicini di casa e gli amici del quartiere a stringersi ancora una volta intorno a Rinaldo che nonostante l’età e qualche problema di udito regala sorrisi. Il giorno del suo compleanno alcuni condomini si sono presentati con una torta e un mazzo di fiori. I festeggiamenti in famiglia sono rimandati alla prossima domenica, una giornata da vivere in semplicità accanto agli amati nipoti e pronipoti, anche senza la mano di Nuccia a stringersi alla sua.

Rinando Duranti, mente lucidissima: ama giocare a carte con la nipote

Una mente lucidissima quella di Rinaldo Duranti, che ancora oggi ama giocare a carte con la nipote Carla che ogni giorno va a fargli visita. Per anni hanno condiviso il primato di coppia più longeva non solo della Brianza ma anche di tutta la Lombardia, tanto che lo scorso anno gli auguri arrivarono anche dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

La bambina autrice del cartellone

Una storia d’amore, di pazienza, di complicità e condivisione quella dei coniugi Duranti, che ha attraversato letteralmente il Novecento e oltre. Sposi in tempo di guerra, Rinaldo e Nuccia diventarono marito e moglie nel 1944 proprio nella chiesa di San Carlo, solo “grazie” a una ferita procurata sul campo di battaglia in Francia, che riportò a casa prima del tempo il soldato già innamorato.

Rinaldo e Nuccia, una vita sempre insieme (la loro storia su Rai 1)

Una vita sempre insieme, condivisa fino alla fine, circondati dall’affetto dei tanti nipoti. Una storia, la loro, che ha conquistato la cronaca nazionale quando in occasione del compleanno numero 103 del signor Duranti, quando la moglie aveva già 97 anni, arrivò da Roma addirittura una troupe di Rai 1 per filmare la loro straordinaria quotidianità. Ma anche la rivista Vanity Fair chiese alla famiglia di poter fotografare un amore tanto longevo, proprio in occasione della festa di San Valentino. Ma allora Nuccia era già sofferente e così la famiglia preferì declinare quell’invito.

Oggi la famiglia di Rinaldo, i nipoti ma anche i vicini e gli abitanti di via Agnesi ancora si stringono intorno a un condomino speciale.