Monza e Brianza: stop alle misure temporanee antismog, rientrano i livelli

Da lunedì 5 febbraio, due giornate in cui le centraline dell’Arpa hanno registrato medie provinciali di Pm10 inferiori al limite d’attenzione: in provincia di Monza, e pure in quella di Milano, da mercoledì 7 febbraio sono quindi disattivate le misure temporanee per la qualità dell’aria.

Restano invece attive le misure primo livello nelle province di Lecco e Mantova e di secondo livello nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Monza e Brianza: stop alle misure temporanee antismog, 14 giorni oltre i limiti

Le misure in provincia di Monza e Brianza erano state attivate il 30 gennaio dopo uno sforamento continuato dal 21 gennaio dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm 10.

Sono stati dunque quattordici i giorni consecutivi con gli inquinanti oltre la soglia d’attenzione.