Monza: da dieci anni NeVALElapena, il convegno per ricordare Valeria Redaelli

A dieci anni dalla scomparsa di Valeria Redaelli, trentenne monzese deceduta a soli trent’anni per un sarcoma, i volontari dell’associazione nata in suo nome, NeVALElapena, hanno organizzato un convegno per fare il punto su questi primi dieci anni di attività. L’appuntamento è per mercoledì 13 settembre, alle 21, nella sala del centro parrocchiale Don Angelo Cazzaniga in via Muratori 3, a Monza. Ospite della serata sarà Marco Fiore, chirurgo oncologo all’unità di chirurgia dei sarcomi all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che racconterà i progressi della ricerca in questo campo.

NeVALElapena, a Monza il convegno che racconta i progressi della ricerca sui sarcomi

“Sarà un piacere incontrare chi vorrà partecipare alla serata – spiegano gli organizzatori – per avere l’occasione di confrontarci e ricordare la strada percorsa su cui continueremo a camminare, un passo dopo l’altro, con la consapevolezza che è certezza, che partecipare ne vale sempre la pena”.

A ottobre a Monza la camminata di NeVALElapena

L’impegno degli amici di Valeria è iniziato nel 2014, prima ancora che nascesse l’associazione, quando idearono e organizzarono la prima edizione di una camminata non competitiva per le strade di Monza. Un evento grazie al quale si raccolsero 8.300 euro a favore del reparto di chirurgia dei sarcomi della Fondazione Ircss Istituto nazionale dei tumori, dove era stata ricoverata Valeria.

Da allora la corsa camminata in ricordo di Valeria, NeVALElapena, si è svolta ogni anno per otto edizioni, proprio nei primi giorni di ottobre, con partenza e arrivo come da tradizione proprio all’oratorio di Cederna, dove Valeria ha prestato per anni servizio come animatrice dei ragazzi.