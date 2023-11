Monza: contro quattro auto in sosta, 89enne morto al volante

Sarebbe stato un malore alla guida, poi risultato fatale, la causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre a Monza. Attorno alle 14.40, in via Sant’Andrea, in prossimità del civico numero 29, una Peugeot 208 condotta da un monzese 89enne è improvvisamente terminata contro quattro vetture in sosta.

Monza, all’arrivo dei soccorsi il conducente era deceduto

All’arrivo dei soccorsi, un’ambulanza e un’automedica, l’anziano è risultato senza vita, verosimilmente colpito da un malore, la causa della perdita di controllo della sua Peugeot.

Una circostanza poi confermata dalla Polizia locale monzese che ha escluso la morte in seguito all’incidente. Sul posto un pattuglia e unità infortunistica coordinata da un ufficiale per gli accertamenti di rito.