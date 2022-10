Monza: con la mascherina Ffpp2 per rapinare il supermercato, la polizia lo identifica

La Polizia l’ha prontamente identificato nonostante per rapinare un supermercato, a Monza, avesse indossato una mascherina Ffpp2 e, subito dopo il colpo, si fosse subito cambiato gli abiti. Si tratta di un monzese di 45 anni, italiano, incensurato, che attorno alle 13 del 19 settembre aveva mostrato un coltello a una cassiera, in via Carlo Rota, a Cederna, al supermercato In’s, e si era fatto consegnare l’incasso.

Monza, rapina al supermercato: sottoposto a misura cautelare

Le successive indagini del personale della Questura – Squadra Mobile – hanno permesso di ricostruire la dinamica e di arrivare alla sua identificazione. Nella mattinata di lunedì 10 ottobre l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in esecuzione a un provvedimento emesso dal locale tribunale su richiesta della procura di Monza.

Monza, rapina al supermercato: l’autore ha vissuto a lungo nel quartiere

Le indagini dei poliziotti monzesi sono state condotte sia attraverso servizi mirati che analizzando diversi impianti di videosorveglianza dell’intero isolato, riuscendo in pochissimi giorni ad individuare l’autore che per anni ha vissuto nel quartiere. Nonostante fosse incensurato, dicono dalla Questura, il 45enne ha agito da vero professionista cambiandosi d’abito subito dopo il colpo.