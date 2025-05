Monza, calci e pugni per rapinargli lo zaino: arrestato un 38enne

Aggressione e rapina in centro a Monza, nella via della “movida” per eccellenza, via Bergamo, con un arresto da parte della Polizia di Stato. I fatti sono accaduti martedì 13 maggio attorno alle 13.

Gli agenti di una volante della Questura hanno pizzicato in flagranza di reato un cittadino peruviano 38enne, regolare in Italia. Bottino uno zaino con effetti personali. In zona era stata segnalata una lite molto accesa tra due uomini, uno dei quali avrebbe colpiva violentemente l’altro con calci e pugni al volto.

Monza, rapina in via Bergamo: arrestato un 38enne

Ottenuta una descrizione del rapinatore da parte della vittima, gli agenti delle Volanti hanno bloccato il sospettato in via Raiberti. L’uomo, in sella a una bicicletta, alla vista degli agenti avrebbe tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola nel cortile di una scuola dell’infanzia. A quel punto avrebbe tentato la fuga in via Enrico da Monza.

Bloccato è stato condotto in Questura dove è scattato l’arresto per rapina ed è stato tradotto in carcere, in attesa di giudizio. Terminati gli accertamenti lo zaino è stato restituito alla vittima, che si è dovuta recare al pronto soccorso per farsi medicare.