Monza, auto esposte per il FuoriGp occupano il marciapiede: ipovedente rischia di farsi male

Automobili in esposizione sui marciapiedi. Belle sì, ma un potenziale pericolo per le persone cieche e ipovedenti. Ne sa qualcosa Nicola Stilla, consigliere nazionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Giovedì, l’uomo, che si muove in totale autonomia utilizzando il bastone bianco, ha rischiato di farsi male in via Bergamo.

A Monza auto sul marciapiede, l’ipovedente: “Per fortuna una passante mi ha avvisato”

“Mi stavo dirigendo verso il semaforo all’incrocio con via Azzone Visconti percorrendo, come sempre, il marciapiede di sinistra -racconta-Quando sono arrivato in prossimità del ponticello una donna mi ha allertato, intimandomi di fermarmi. Davanti c’erano alcune auto parcheggiate. Alla mia rimostranza che quello era comunque un marciapiede a raso la donna mi ha spiegato che il comune aveva dato l’autorizzazione per esporre le auto in occasione della gara di Formula 1″.

Auto sul marciapiede: “Non è ammissibile dover camminare in mezzo alla strada”

Se non ci fosse stato l’intervento provvidenziale della signora, Stilla sarebbe sicuramente caduto rischiando di farsi male. “Ringrazio nuovamente la gentile signora che mi ha evitato un ruzzolone– riprende Stilla– e mi rivolgo al comune di Monza, al sindaco e all’assessore di competenza. Ben vengano gli eventi per promuovere la città, ma devono essere eventi accessibili a tutti e non pericolosi. Non è ammissibile dover camminare in mezzo strada perché sul marciapiede sono esposte le auto. Io con il mio bastone bianco, così come gli altri pedoni, non dobbiamo camminare in mezzo alla strada a nostro rischio e pericolo”.