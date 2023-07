Monza: aggredisce un agente, si spoglia, poi tenta di ingoiare delle monete

Avrebbe cercato di sferrare un calcio a un cane poliziotto e quindi aggredito un agente della Polstrada che avrebbe tentato di allontanarlo finché, con l’ausilio di un altro operatore, è stato bloccato. Ma non è finita, perché a quel punto si sarebbe denudato abbassandosi i pantaloni e mutande. Gesti incomprensibili quelli che un 31enne di nazionalità nigeriana, forse perché “in evidente stato di alterazione“, avrebbe compiuto domenica notte, 9 luglio, mentre personale della Polizia Stradale e della Polizia locale era impegnato in largo Mazzini, a Monza, in controlli stradali per prevenire incidenti al volante. Sul posto si è portata in supporto una pattuglia della Squadra Volanti della Questura.

Monza, un 31enne richiedente asilo arrestato

Dopo la colluttazione l’agente aggredito si è dovuto recare al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni. Gli agenti delle Volanti hanno quindi portato il 31enne in questura. E’ risultato essere un richiedente asilo con istanza presentata presso la Commissione Territoriale di Varese, con ricorso pendente presso la Corte di Cassazione. Anche negli uffici di via Montevecchia l’uomo avrebbe proferito minacce e si sarebbe di nuovo denudato. Avrebbe inoltre cercato di ingoiare delle monete da 50 e 10 centesimi che aveva con sé, tentativo impedito dagli agenti.

Monza: foglio di via obbligatorio per il 31enne richiedente asilo

Sussistendo la flagranza dei reati di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, il 31enne richiedente asilo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. Il giudice ha convalidato l’arresto ed emesso sentenza di condanna di 4 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa. Il Questore Marco Odorisio ha immediatamente attivato l’Ufficio Immigrazione per la comunicazione alla Commissione Territoriale di Varese della condanna del richiedente asilo e disposto tramite la Divisione Polizia Anticrimine la misura di prevenzione personale del Foglio di Via obbligatorio da Monza.