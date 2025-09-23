Si chiama “Obiettivo clima” il progetto promosso da Creda in collaborazione con la consulta di quartiere San Biagio Cazzaniga, che ha coinvolto sei classi di studenti delle scuole superiori di Monza: istituto Olivetti, liceo Nanni Valentini e istituto Mapelli.

Monza: 40 opere degli studenti alla Boscherona per raccontare il clima, l’iniziativa di Creda con la consulta San Biagio-Cazzaniga

Durante lo scorso anno scolastico i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa hanno dato voce alla loro idea di città, tra criticità, qualità dell’ambiente in cui vivono e cambiamenti climatici. E lo hanno fatto attraverso lo strumento della fotografia. Duecento gli scatti realizzati per raccontare i quartieri della città, ma anche il tema dei trasporti più sostenibili e meno inquinanti e l’impatto che la natura ha sulla vita di ciascuno.

Quaranta di queste foto saranno esposte nel parco della Boscherona a partire da mercoledì 24 settembre e fino a domenica 28 settembre, per un allestimento a cielo aperto. Accanto ad ogni immagine un testo, non necessariamente didascalico, ma pensato e proposto per costruire e comunicare messaggi efficaci.

Monza: 40 opere degli studenti alla Boscherona per raccontare il clima, mercoledì incontro pubblico

Mercoledì 24 settembre, alle 17, i ragazzi coinvolti incontreranno i cittadini durante un evento promosso dalla consulta San Biagio e Cazzaniga. «È un’occasione per dialogare su cause e soluzioni per problemi ambientali che si vanno sempre più intensificando anche in ambito urbano», spiegano i promotori del progetto.

“Obiettivo clima” è un progetto Creda onlus sostenuto dal bando del Comune di Monza “Giovani protagonisti 2023”. In caso di maltempo l’inaugurazione dell’allestimento fotografico si svolgerà al centro civico di via Bellini.