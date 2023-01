Maxi incendio a Lissone: vigili del fuoco in posto, colonna di fumo nero

Violento incendio nel pomeriggio di martedì 10 gennaio a Lissone: in via Canova intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine. Fumo nero e fiamme si sono levate da un’azienda , secondo le prime informazioni una autofficina. Una colonna visibile anche a chilometri di distanza.

Maxi incendio a Lissone: vigili del fuoco in via Canova

Verso le 15 un incendio è divampato nel magazzino di via Canova, 8: un’officina specializzata nella sostituzione di gomme e in riparazioni meccaniche. Le fiamme hanno divorato proprio un magazzino stipato di gomme: ecco perché il fumo era nerissimo. Un forte odore acre si è diffuso in tutto il quartiere, destando una forte preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lissone, Desio e Monza. Si sono poi aggiunti uomini e mezzi inviati dal comando provinciale di Milano. Sono arrivati anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici dell’Asst e dell’Arpa.

Maxi incendio a Lissone: indagini in corso

Ancora da chiarire da che cosa si sia sprigionato l’incendio. Secondo una prima ricostruzione, tre operai, al lavoro all’interno del magazzino, sono riusciti a fuggire, prima che il fumo saturasse interamente l’ambiente. Ora le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine. Accertamenti anche sull’inquinamento dell’aria e sulla presenza nell’atmosfera di agenti inquinanti.

(* notizia in aggiornamento)