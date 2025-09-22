Maltempo e allagamenti, Arpa Lombardia: «In 24 ore a Seveso caduti 211 mm di pioggia, le previsioni»

Nella giornata di maltempo si contano i millimetri di pioggia che hanno allagato la Brianza del Seveso, lungo l’asse dei torrenti Tarò e Certesa. I numeri di Arpa Lombardia dicono che nelle ultime 24 ore sono caduti 211 mm di pioggia a Seveso, 175 mm a Como e 165 mm a Cantù. A Milano città caduti dai 60 ai 90 mm, quest’ultimi nelle zone più a nord e concausa dell’esondazione del Seveso nel quartiere Niguarda.

Da Meda gli esperti riferiscono di pioggia di 4 mesi caduta in 4 ore.

“Le piogge hanno assunto molto spesso il carattere di temporale, con punte massime in un’ora di 65 mm a Seveso tra le ore 8 e le 9, di 52 mm a Como tra le 6 e le 7“, fa sapere Arpa secondo quanto registrato dalla rete meteorologica.

Maltempo e allagamento, Arpa Lombardia: le previsioni, tempo instabile. Da mercoledì calo delle temperature

L’intensa perturbazione atlantica ha raggiunto la Lombardia nella serata di domenica 21 settembre, prima sulle province di Varese, Como, Lecco e Bergamo, e nelle ore successive e soprattutto tra notte e il primo mattino, gran parte della regione: “Le piogge forti hanno riguardato tutte le province occidentali, insistendo in misura maggiore tra le province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese“.

Le previsioni dicono che nei prossimi giorni ci saranno nuove piogge, seppur meno intense e persistenti. Per lunedì 22 settembre il tempo rimane instabile e in serata potrebbero esserci nuove piogge e temporali.

Martedì 23 settembre sono attesi nuovi temporali sparsi, specie nel pomeriggio e in serata, tra la pianura e le Prealpi. Mercoledì forte variabilità con possibilità di nuove piogge irregolari, ma soprattutto è atteso un forte calo delle temperature con valori massimi che nel pomeriggio si attesteranno intorno o appena al di sotto dei 20 °C sulla pianura.