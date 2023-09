Maltempo: Bernareggio falcidiata da una tromba d’aria

Bernareggio è stata falcidiata da una tromba d’aria nel pomeriggio di venerdì 22 settembre con alberi abbattuti e case scoperchiate in centro. Una signora anziana mentre si trovava in giardino è stata sfiorata da alcuni rami crollati a terra per il il forte maltempo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i Vigili del Fuoco impegnati su più fronti per mettere in sicurezza le varie zone danneggiate in Brianza.

Maltempo: Bernareggio falcidiata e i pompieri fanno gli straordinari

“Da venerdì 22 settembre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è impegnato in numerosi interventi legati al forte maltempo – ha fatto sapere il comando -.. Al momento, sono stati effettuati circa 50 interventi. I più rilevanti concernono tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti di vario genere. Attualmente, risultano ancora circa 15 interventi da effettuare, a causa del prolungarsi delle condizioni meteo avverse. Il territorio più colpito, da questa ondata di maltempo, risulta essere quello di Bernareggio”.

Maltempo: Bernareggio falcidiata e i danni in Brianza

Altri gravi danni tra Seregno e Macherio e nelle zone limitrofe sono stati provocati dalla bomba d’acqua che si è abbattuta in Brianza