Ci siamo davvero. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha deciso di non perdere il treno – quello della metropolitana, s’intende. Una lettera accende gli animi in Brianza: mittente il capo segreteria del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), destinatari i sindaci di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Oggetto: “Convocazione riunione prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza.”

M5 a Monza: ministro Salvini convoca Lombardia e Comuni, appuntamento il 26 giugno a Roma

È l’appuntamento che tutti attendevano: finalmente a Roma si parlerà concretamente del progetto e, soprattutto, dei milioni di euro necessari per completarlo. Dopo mesi di pressioni, Salvini ha risposto all’appello del territorio e ha convocato per il 26 giugno a mezzogiorno, nella sede ministeriale di piazzale di Porta Pia, i protagonisti istituzionali della vicenda. Un passo avanti importante per sbloccare un’opera che Monza aspetta da decenni – sia che arrivi con i colori della rossa o della lilla. E ora si spera che il pressing locale riesca a lasciare il segno anche nei conti dello Stato.

M5 a Monza: ministro Salvini convoca Lombardia e Comuni, il 18 giugno riunione di Assolombarda

Nel frattempo, mercoledì 18 giugno, si prevede che gli industriali di Monza e Brianza riuniscano “il territorio”, quello stesso che, in risposta compatta all’appello lanciato da Il Cittadino, ha dato vita a un fronte comune trasversale. Un’unione di forze che, a quanto pare, ha già cominciato a dare i suoi frutti.