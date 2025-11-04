I paventati tagli al trasporto pubblico previsti nella Finanziaria e le possibili ripercussioni sul servizio della linea metropolitane lombarde al centro di una domanda portata in consiglio regionale dalla monzese Martina Sassoli (Lombardia Migliore).

M5 a Monza: l’appello di Martina Sassoli a proposito dei tagli nel Disegno di legge del Bilancio

Nella seduta del 4 novembre ha lanciato un appello “per assicurare la copertura finanziaria, il rispetto del cronoprogramma e la continuità del progetto di prolungamento della M5 fino a Monza” nell’ipotesi che la manovra che deve essere approvata preveda davvero la riduzione complessiva di 330 milioni nel triennio 2025-27 al “Fondo per il trasporto rapido di massa” e con riferimento specifico all’area metropolitana di Milano.

«I tagli riportati in una tabella del Disegno di legge del Bilancio – spiega la Consigliera – comprenderebbero un definanziamento stimato di circa 15 milioni di euro per le linee metropolitane milanesi, con ripercussioni indirette anche sulla copertura finanziaria e sulla tempistica del progetto di prolungamento della linea M5 fino a Monza».

M5 a Monza: la rassicurazione dell’assessore Terzi

Rassicurazioni dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche: «Non si tratta di tagli ma di ricollocamento delle risorse secondo il nuovo cronoprogramma – ha dichiarato Claudia Terzi – Per quanto riguarda il prolungamento della M5 fino a Monza, negli incontri che abbiamo avuto con i soggetti interessati e il Ministero delle Infrastrutture non si è mai sollevato il problema di eventuali coperture economiche mancanti. Nel caso sorgessero criticità saremo pronti a difendere i progetti lombardi».