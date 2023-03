L’Unitalsi al Manzoni a ridere con Balasso grazie al Cittadino Mb

Un piacevole intermezzo in platea. Un gradito dono per i volontari dell’Unitalsi che nella loro sede di via Zucchi, 22/b hanno ricevuto da il Cittadino alcune decine di biglietti per assistere al teatro Manzoni di Monza allo spettacolo di sabato sera o, a scelta, di domenica pomeriggio “Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre)” con protagonista uno spassoso Natalino Balasso affiancato dai bravissimi Marta Cortellazzo Wiel e Andrea Collavino. Grazie alla collaborazione tra il nostro giornale e il teatro Manzoni, anche un folto gruppo di volontari della sottosezione Unitalsi di Monza ha potuto trascorrere alcuni divertenti momenti partecipando alle vicende del rozzo contadino Ruzante, della sua bella sposa Gnua e dell’amico rivale Menato. Tra battute triviali e divertenti, colorite da un neo dialetto veneto, c’è stato anche spazio per meditare sull’inesorabilità del destino dei poveri, travolti dalla guerra che li rende ancora più indigenti e sulla fragilità dei rapporti umani.

L’Unitalsi al Manzoni e la proposta estiva

Intanto, dato che la bella stagione si avvicina, l’Unitalsi monzese, presieduta dalla sempre energica e motivatissima Rosella Panzeri, ha aperto le iscrizioni per i turni di vacanza alla Casa della Goia di Borghetto Santo Spirito, in Liguria. Una splendida realtà aperta ai disabili fisici e psichici (e in passato anche ai bambini di Chernobyl) che si regge grazie ai volontari dell’Unitalsi che da circa trent’anni dedicano il loro tempo e il loro impegno “ricevendo in cambio, e non potrebbe essere che così, tanta gioia dai loro ospiti”. Info: monza@unitalsilombarda.it