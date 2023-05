Lite in via Grandi a Desio, ferito con un coccio di vetro finisce all’ospedale

Sarebbe stato un coccio di vetro l’arma utilizzata da un uomo, già identificato dai carabinieri di Desio, che venerdì 26 maggio in tarda serata, attorno alle 23.40, in via Achille Grandi, avrebbe aggredito un 39enne al culmine di una lite. I coinvolti sono entrambi idi origine straniera. Il ferito è stato trasportato in codice giallo presso ospedale San Gerardo di Monza.

I Carabinieri di Desio, immediatamente intervenuti insieme al personale paramedico inviato dal 118, hanno identificato il presunto responsabile dell’aggressione. In corso ulteriori accertamenti.