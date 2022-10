Lissone, sicurezza a scuola: carabinieri volontari in via Vico

Sicurezza alle scuole di Lissone: l’amministrazione comunale amplia la collaborazione con la sezione cittadina dell’associazione nazionale carabinieri per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Dal mese di ottobre il nucleo volontari carabinieri in congedo presta infatti attività di presidio negli orari di ingresso degli studenti alla scuola secondaria di primo grado “De Amicis” in via Vico, succursale della frazione di Bareggia. Come spiegato dal sindaco Laura Borella, si tratta di un ulteriore servizio per garantire maggiore sicurezza ai ragazzi e a coloro che circolano nella zona.

Lissone, sicurezza a scuola: le parole del sindaco

“Una scuola più sicura a Lissone grazie alla collaborazione attivata tra il Comune e l’associazione Carabinieri in congedo – ha detto – I volontari in divisa, che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale, effettueranno un servizio di presidio all’ora di ingresso degli studenti della succursale della scuola media De Amicis di via Vico. Un servizio prezioso per garantire maggiore sicurezza ai ragazzi e a coloro che circolano nella zona nell’orario di ingresso degli studenti”.

Lissone, sicurezza a scuola: il servizio dei volontari dell’Anc

Nello specifico i volontari dell’Anc sono operativi all’esterno della struttura scolastica per garantire un servizio sicurezza agli studenti e alle famiglie. Un ausilio importante richiesto da tempo dai lissonesi e sollecitato di recente anche dalla politica.

I volontari svolgono sul territorio di Lissone un servizio di salvaguardia, osservazione e segnalazione complementare e non sostitutivo a quello svolto dalla Polizia Locale, secondo un protocollo d’intesa tra il Comune di Lissone e la sezione lissonese dell’associazione nazionale carabinieri rinnovato a dicembre 2020 per il triennio successivo.

Lissone, sicurezza a scuola e non solo grazie al rapporto di collaborazione

Il rapporto di collaborazione, ora esteso anche al presidio alla scuola media lissonese di Bareggia, comprende tra le attività svolte sul territorio comunale la sorveglianza delle aree pubbliche, in particolare dei mercati, dei parchi, del patrimonio ambientale e culturale, e l’assistenza durante le manifestazioni pubbliche promosse dalla stessa amministrazione comunale. Un legame che diventa dunque ancora più stretto in sinergia anche con le diverse forze di sicurezza presenti in città e che garantirà per quest’anno scolastico un nuovo impegno in termini operativi dei volontari.