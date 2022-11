Lissone, la mano sbagliata del sindaco durante la cerimonia

Gaffe del sindaco di Lissone, Laura Borella, che alle celebrazioni del IV novembre mette la mano sinistra sul petto e non quella destra sul cuore. Per l’opposizione – che in consiglio comunale fa notare quanto accaduto domenica 6 novembre- si tratta di “un errore di gioventù”.

Lissone, la mano sbagliata del sindaco: Fabio Meroni sottolinea ma giustifica

È in particolare il consigliere di ItalExit-Prima Lissone, Fabio Meroni, già sindaco della città di Lissone, a tornare sull’accaduto senza infierire sull’involontario scivolone di un evento istituzionale che per Laura Borella rappresentava “una prima volta”, ma evidenziando tuttavia la gaffe.

“Può succedere, chiamiamolo errore di gioventù” ha dichiarato Meroni. Una sottolineatura a cui il sindaco di Lissone ha voluto rispondere.

Lissone, la mano sbagliata del sindaco: “L’emozione”

In consiglio comunale Borella ha infatti rimarcato l’emozione provata durante il cerimoniale. “È un errore di gioventù come mi viene detto, dovuto all’emozione e credo di potermelo permettere – ha affermato il sindaco, eletto la scorsa primavera – vorrà dire che verrò a prendere lezioni da lei (rivolto a Meroni ndg); credo comunque che siano più gravi certi errori di vecchiaia…”.

Lissone, la mano sbagliata del sindaco: l’episodio è finito nella gallery del Comune

L’episodio portato alla ribalta in aula consiliare si è registrato durante le celebrazioni cittadine del IV Novembre e nello specifico durante le commemorazioni al cimitero cittadino. L’errore è stato notato da molti anche e soprattutto perché lo scatto fotografico “incriminato”, ovvero quello in cui il sindaco poggia la mano sinistra sul petto, e non la destra sul cuore, è finito nella gallery di immagini pubblicata sul sito internet del Comune di Lissone.