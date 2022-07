Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di venerdì 1 luglio per una grossa pianta caduta in un parcheggio pubblico a Lissone, in via Pacinotti. Ignote le cause dello schianto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si sarebbero danni. Sul posto inviata squadra del distaccamento di Lissone che ha provveduto a liberare la zona.

La pianta caduta nel parcheggio