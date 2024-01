Lissone, Brugola Oeb tra i dieci migliori “small giants” italiani secondo la rivista Forbes

Un anno di small giants, piccoli giganti. C’è anche la Brugola Oeb (Officine Egidio Brugola) di Lissone e Desio tra le dieci aziende italiane che Forbes, la celebre rivista statunitense di economia, ha indicato su Forbes Small Giants: un sito, un giornale e un roadshow nato nel 2022 per raccontare le più interessanti tra le oltre 200mila piccole e medie imprese italiane: la spina dorsale dell’economia nazionale. Aziende capaci di generare da sole oltre mille miliardi di euro di fatturato: il 40 per cento della ricchezza nazionale. E di offrire lavoro e benessere a 5,4 milioni di persone, pari a un terzo di tutti gli occupati. Una miriade di brand fondamentali per la diffusione e affermazione del made in Italy.

Gli “small giants” di Forbes: Brugola Oeb tra le storie di successo 2023

Da ormai due anni Forbes Small Giants ha deciso di raccontarle: un tour alla scoperta dei distretti industriali italiani. Anche quest’anno la redazione ha scelto dieci tra le più belle storie di successo imprenditoriale del 2023. E Brugola Oeb è una di loro. “Siamo orgogliosi – ha commentato il patron Jody Brugola – di essere stati inseriti da Forbes tra le 10 più belle storie di successo imprenditoriale del 2023 in Italia e fieri di portare avanti questi valori da 97 anni“. “Queste Pmi – scrive Forbes – sono al centro delle catene del valore e sono fondamentali per la diffusione e affermazione del made in Italy”.

Tra gli “small giants” di Forbes c’è Brugola Oeb: la celebre vite del 1946

Fin dall’invenzione della celebre vite a testa cava esagonale con gambo a torciglione, un brevetto tanto personale da prendere il nome del suo creatore, Egidio Brugola, che la concepì nel lontano 1946, le Brugola Oeb non è semplicemente il nome di un prodotto. “Perché – ci tiene a raccontare Jody Brugola, l’imprenditore alla terza generazione dopo Egidio e Giannantonio Brugola alla guida del gruppo brianzolo – dietro quella piccola, geniale, robusta vite, c’è una storia che ha quasi un secolo”. Una parola così diffusa e utilizzata – come del resto l’oggetto che identifica – che coincide con un cognome: Brugola. “Il 2023 è stato un anno importante per Brugola Oeb –spiega Brugola -. Abbiamo aumentato la produzione, sviluppato nuovi prodotti e investito nell’espansione. Grazie al contributo di tutti i lavoratori che hanno fatto parte di questo percorso di crescita. Il 2024 si presenta con nuove sfide e obiettivi ambiziosi: siamo pronti a superarli con lo stesso spirito tenace”.