Nella mattina di sabato 25 ottobre il Rotary Club Varedo e del Seveso ha inaugurato il vialetto davanti all’IIS Castiglioni di Limbiate intitolato a Paul Harris, il fondatore dell’associazione internazionale di volontariato nata a Chicago nel 1905. Per la prima volta in Brianza, una strada prende il nome del creatore del Rotary International scomparso nel 1947.

Intitolazione: un’occasione per riqualificare il contesto circostante

La scopertura della targa di intitolazione

L’idea, nata in collaborazione con la scuola superiore di Limbiate, è inserita nel progetto di riqualificazione del contesto circostante alla scuola: l’intitolazione infatti è stata l’occasione per riqualificare una parte dell’area verde circostante, con la creazione di questo percorso in brecciolino, che consentirà a ragazzi e personale docente di raggiungere l’istituto in un contesto grazioso, ordinato e pulito, in uno scenario molto ampio come quello dell’ex Antonini, che molto spesso è stato vittima di degrado urbano e ambientale.

Intitolazione: presente anche la comunità dell’Iis Castiglioni

Il taglio del nastro

Presenti al taglio del nastro del nuovo vialetto, insieme ad un’ampia delegazione di studenti che sono anche intervenuti nel corso della cerimonia e alla dirigente scolastica Viviana Guidetti, che è anche l’assessore allo Sport del Comune di Monza, c’erano la presidentessa del Rotary Club Varedo e del Seveso Donatella Rampado, la past president Barbara Cincotto, l’avvocato Gianpiero Lapomarda responsabile della comunicazione e Enrico Cavallini, coautore e curatore del progetto.

Intitolazione: l’area attorno sarà valorizzata

Sono intervenuti anche il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo che ha ribadito la necessità di valorizzare tutta l’area ex Antonini. E le premesse sono state poste con l’approvazione della variante del piano di governo del territorio del comune di Limbiate andata in approvazione definitiva la scorsa settimana.