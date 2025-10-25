Nella mattina di sabato 25 ottobre il Rotary Club Varedo e del Seveso ha inaugurato il vialetto davanti all’IIS Castiglioni di Limbiate intitolato a Paul Harris, il fondatore dell’associazione internazionale di volontariato nata a Chicago nel 1905. Per la prima volta in Brianza, una strada prende il nome del creatore del Rotary International scomparso nel 1947.
Intitolazione: un’occasione per riqualificare il contesto circostante
L’idea, nata in collaborazione con la scuola superiore di Limbiate, è inserita nel progetto di riqualificazione del contesto circostante alla scuola: l’intitolazione infatti è stata l’occasione per riqualificare una parte dell’area verde circostante, con la creazione di questo percorso in brecciolino, che consentirà a ragazzi e personale docente di raggiungere l’istituto in un contesto grazioso, ordinato e pulito, in uno scenario molto ampio come quello dell’ex Antonini, che molto spesso è stato vittima di degrado urbano e ambientale.
Intitolazione: presente anche la comunità dell’Iis Castiglioni
Presenti al taglio del nastro del nuovo vialetto, insieme ad un’ampia delegazione di studenti che sono anche intervenuti nel corso della cerimonia e alla dirigente scolastica Viviana Guidetti, che è anche l’assessore allo Sport del Comune di Monza, c’erano la presidentessa del Rotary Club Varedo e del Seveso Donatella Rampado, la past president Barbara Cincotto, l’avvocato Gianpiero Lapomarda responsabile della comunicazione e Enrico Cavallini, coautore e curatore del progetto.
Intitolazione: l’area attorno sarà valorizzata
Sono intervenuti anche il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo che ha ribadito la necessità di valorizzare tutta l’area ex Antonini. E le premesse sono state poste con l’approvazione della variante del piano di governo del territorio del comune di Limbiate andata in approvazione definitiva la scorsa settimana.