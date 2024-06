Lesmo: multato il capo scout per la morte di Manuel Perez

Capo scout condannato a pagare una multa di 4mila euro per “superficialità, negligenza e imprudenza”, dice la sentenza del tribunale secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che avrebbero pesato in un certo modo sulla morte per annegamento di Manuel Perez tre anni fa mentre faceva il bagno insieme agli altri scout a Punta Chiappa a Camogli.

Il ragazzo di 17 anni residente a Lesmo soffriva di crisi epilettiche e proprio uno di questi attacchi durante un tuffo gli è costato la vita: sparito alla vista, era stato ripescato dai vigili del fuoco esanime nell’agosto del 2021.

Lesmo: multato il capo scout e il bagno fatale a Punta Chiappa

Dopo il decesso e l’autopsia sulla salma, che aveva confermato la morte per annegamento, i genitori avevano deciso di far causa al capo scout che aveva portato i ragazzi del Clan Novizi Vimercate 1 al mare in Liguria.

La scomparsa del 17enne aveva generato grande commozione in paese e molti amici e conoscenti avevano preso parte alle esequie nell’agosto 2021 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo, dove a celebrare i funerali c’era il parroco don Mauro Viganò.

Ora a distanza di tempo è arrivata la sentenza per il processo che ha visto imputato il 34enne capo scout per il tragico incidente nel mare ligure, con una condanna pecuniaria.